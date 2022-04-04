Польща та країни Балтії розпочнуть транспортну ізоляцію від росії та Білорусі [ Редагувати ]
Польща, Латвія, Литва та Естонія у найближчі кілька діб розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від росії.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Минулого тижня ми офіційно звернулися до наших колег з проханням зупинити будь-яке автомобільне сполучення з рф та РБ. Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату", – написав він.
Такий процес країни розпочнуть у найближчі 48-72 години.
За словами Найєма, у разі прийняття позитивного рішення, кордони країн з рф та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.
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