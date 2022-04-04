Так виглядає приход "руського миру"

Білоруські опозиційні журналісти змогли ідентифікувати російських окупантів, які відправляли до Росії награбоване в Україні майно. Telegram-канал Беларускі Гаюн уміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання мародерів.

Журналісти опублікував 3 години записів з онлайн-камери кур'єрської служби CДЕК у білоруському Мозирі, через яку мародери відправляли награбовані в українців речі.

Більшість грабіжників - з Алтайського краю, Забайкальського краю, Красноярського краю, Іркутської області, Приморського краю та Єврейської автономної області.

Лише за один день, 2 квітня, вони відправили до росії більше двох тонн крадених в українців речей. Нижче приведений список мародерів, які відправили найбільші вантажі.