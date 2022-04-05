США продають Болгарії винищувачі F-16: Україна може отримати радянські Су-25 і МіГ-29 [ Редагувати ]
США схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16 Block 70, щоб підвищити безпеку країни в умовах агресії росії проти України. Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ.
Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії винищувачі, а також боєприпаси на суму $1,67 мільярда.Міноборони Болгарії планує придбати ще вісім літаків F-16.
Раніше звучали припущення, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США нові винищувачі.
Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що Болгарія має 16 радянських винищувачів Міг-29, які начебто готова віддати Україні.
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