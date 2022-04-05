США схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16 Block 70, щоб підвищити безпеку країни в умовах агресії росії проти України. Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ.

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії винищувачі, а також боєприпаси на суму $1,67 мільярда.Міноборони Болгарії планує придбати ще вісім літаків F-16.

Раніше звучали припущення, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США нові винищувачі.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що Болгарія має 16 радянських винищувачів Міг-29, які начебто готова віддати Україні.