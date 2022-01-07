Болгария объявила дату перехода на евро [ Редактировать ]
Источник: Интерфакс
Болгария перейдет на единую европейскую валюту с 1 января 2024 года. Об этом заявил 7 января, отвечая на вопросы депутатов парламента, вице-премьер и министр финансов Асен Василев передает ТАСС.
В настоящее время мы технически полностью готовы к введению евро, остались лишь некоторые мелкие задачи, которые осталось выполнить, так что дата 1-е января 2024-го года под сомнение не ставится. Вопрос в том, что необходимо провести разъяснительную кампанию так, чтобы каждый мог понять, что означает переход на евро.
За пять месяцев до введения евро и год после цены в болгарских магазинах будут указывать и в левах, и в евро. Один месяц после присоединения к еврозоне можно будет расплачиваться и евро, и левами.
Первые полгода обмен левов на евро будет осуществляться бесплатно по фиксированному курсу 1,95 лева за евро.
Напомним, что в 2021 году украинская гривна окрепла как к доллару США, так и евро. Как свидетельствуют данные НБУ, курс американского доллара в Украине за год упал на 3,5%, а евро - на 11%.
по теме
Новий рік для європейців 20 років тому став початком нової фінансової реальності. 300 мільйонів людей з 12-ти країн Євросоюзу почали розраховуватися новою валютою - євро.
Такие валюты, как кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира являются главными валютами-аутсайдерами 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рыночных аналитиков
В ближайшие два зимних месяца Европа может остаться без газа
Украина выполнила все условия прошлой программы от Евросоюза
В Литве прекратили выплату зарплаты наличными. Власти считают, что такое решение уменьшит долю теневой экономики
К Новому 2022 году национальная валюта подошла с курсом 27,27 грн за американский доллар и 30,92 грн за евро. На 31 декабря 2020-го официальный курс НБУ составлял 28,27 грн/$1 и 34,73 грн/1 евро. Таким образом, курс американского доллара в Украине за год упал на 3,5%, а евро - на 11%