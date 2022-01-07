Болгария перейдет на единую европейскую валюту с 1 января 2024 года. Об этом заявил 7 января, отвечая на вопросы депутатов парламента, вице-премьер и министр финансов Асен Василев передает ТАСС.

В настоящее время мы технически полностью готовы к введению евро, остались лишь некоторые мелкие задачи, которые осталось выполнить, так что дата 1-е января 2024-го года под сомнение не ставится. Вопрос в том, что необходимо провести разъяснительную кампанию так, чтобы каждый мог понять, что означает переход на евро.

За пять месяцев до введения евро и год после цены в болгарских магазинах будут указывать и в левах, и в евро. Один месяц после присоединения к еврозоне можно будет расплачиваться и евро, и левами.

Первые полгода обмен левов на евро будет осуществляться бесплатно по фиксированному курсу 1,95 лева за евро.

Напомним, что в 2021 году украинская гривна окрепла как к доллару США, так и евро. Как свидетельствуют данные НБУ, курс американского доллара в Украине за год упал на 3,5%, а евро - на 11%.