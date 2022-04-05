"Ашан" згортає бізнес в росії [ Редагувати ]
Компанія "Ашан" більше не працюватиме на російському ринку. Головний офіс прийняв рішення припинити поставки і зупинити інвестиції мережі в Росію.
Про це повідомили на сторінці Retail Association of Ukraine.
C перших днів війни компанія "Ашан Україна" засудила збройну агресію росії.
Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів – головний офіс прийняв рішення - згорнути інвестиції і припинити поставки в рф.
Що це означає для росії:
- Не будуть відкриватися нові магазини.
- Не будуть ремонтуватися існуючі магазини.
- Не буде підтримуватися ІТ-технології та проекти.
- Не буде оновлюватися ключове програмне забезпечення, наприклад касове, логістичне, комерційне і т. д.
- Не будуть поставлятися імпортні товари в рф - а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому, текстилю.
Auchan Holding - французька корпорація, представлена в багатьох країнах світу. Один з найбільших у світі операторів роздрібних мереж. Компанія продовжувала працювати на території росії з початку війни в Україні 24 лютого.
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