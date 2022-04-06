Депутати Європарламенту провели дебати: шукали способи ефективно домогти українським дітям [ Редагувати ]
Депутати Європарламенту провели дебати, щоб домовитись, яким чином можна якомога ефективніше допомогти українським дітям у цій війні.
Які пропозиції та аргументи висунули - розкаже Олена Абрамович.
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