Зеленський закликав Ірландію переконувати партнерів у ЄС щодо жорсткіших санкцій проти росії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський закликав Ірландію переконувати партнерів у Євросоюзі щодо жорсткіших санкцій проти росії. Щодо таких санкцій, які реально зупинять військову машину росії.
Треба зупиняти всю торгівлю з росією. Треба блокувати зв'язки російських банків із фінансовою системою світу. Треба обривати потік грошей, які російський бюджет отримує за нафту й витрачає на ракети, на бомби, на артилерійські обстріли...
"Світ уже давно розробив відповідні механізми. Кожен знає, що потрібно робити. Єдина перешкода - це дефіцит принциповості в окремих лідерів. Поки що. Політичних лідерів, бізнесових лідерів, які досі думають, ніби війна та воєнні злочини - це не так страшно, як фінансові збитки. Я впевнений, що лідерство Ірландії може змінити це", - додав президент.
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