Відомий сервіс бронювання житла Airbnb опублікував оголошення російською мовою: "Гості з росії та білорусі більше не можуть бронювати місця на Airbnb". Про це повідомляє businessinsider.com.

Однак заборона стосується не всіх росіян і білорусів.

На сторінці сервісу airbnb.ru з'явилася примітка, що "бронювання в росії та Білорусі, що починаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані".

У тексті пояснюється, що компанія Airbnb призупинила діяльність в росії і білорусі. Це означає, що бронювання житла і "Вражень" в цих країнах припинено, а гості, що знаходяться на території цих країн, не можуть оформляти бронювання де б то не було.

Для господарів, що пропонують розміщення, календарі оголошень у росії і білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий.

Відзначається також, що на платформі не можна буде забронювати житло в росії і білорусі з жодної країни світу.

Гостям з росії та білорусі більше не доступно оформлення бронювань на Airbnb.

Політика поширюється тільки на тих, хто знаходиться в росії та білорусі

Деякі користувачі зрозуміли заяву сервісу так: заборона стосується всіх громадян зазначених країн. Тому виникли питання, чи можуть дисиденти та біженці зіткнутися з труднощами бронювання житла при втечі з цих країн.

Тим часом, представник Airbnb повідомив Insider, що політика "поширюється тільки на тих, хто знаходиться в росії і білорусі". Це було частиною заяви, зробленої місяць тому, в якому компанія оголосила про припинення операцій в обох країнах.

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі 28 лютого заявив, що компанія надасть короткострокове житло 100 000 українських біженців, які рятуються від війни.