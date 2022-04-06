Всесвітній сервіс бронювання житла "забанив" жителів росії і білорусі [ Редагувати ]
Відомий сервіс бронювання житла Airbnb опублікував оголошення російською мовою: "Гості з росії та білорусі більше не можуть бронювати місця на Airbnb". Про це повідомляє businessinsider.com.
Однак заборона стосується не всіх росіян і білорусів.
На сторінці сервісу airbnb.ru з'явилася примітка, що "бронювання в росії та Білорусі, що починаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані".
У тексті пояснюється, що компанія Airbnb призупинила діяльність в росії і білорусі. Це означає, що бронювання житла і "Вражень" в цих країнах припинено, а гості, що знаходяться на території цих країн, не можуть оформляти бронювання де б то не було.
Для господарів, що пропонують розміщення, календарі оголошень у росії і білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий.
Відзначається також, що на платформі не можна буде забронювати житло в росії і білорусі з жодної країни світу.
Гостям з росії та білорусі більше не доступно оформлення бронювань на Airbnb.
Політика поширюється тільки на тих, хто знаходиться в росії та білорусі
Деякі користувачі зрозуміли заяву сервісу так: заборона стосується всіх громадян зазначених країн. Тому виникли питання, чи можуть дисиденти та біженці зіткнутися з труднощами бронювання житла при втечі з цих країн.
Тим часом, представник Airbnb повідомив Insider, що політика "поширюється тільки на тих, хто знаходиться в росії і білорусі". Це було частиною заяви, зробленої місяць тому, в якому компанія оголосила про припинення операцій в обох країнах.
Генеральний директор Airbnb Брайан Ческі 28 лютого заявив, що компанія надасть короткострокове житло 100 000 українських біженців, які рятуються від війни.
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