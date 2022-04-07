"Бородянка це гірше, ніж Буча": журналіст показав кадри знищеного міста [ Редагувати ]
В місті Бородянка під Києвом рятувальники ДСНС почали розбирати завали розбомблених будинків. Про це у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала.
За даними журналіста, рятувальники дають невтішні прогнози щодо вцілілих.
Це братські могили. Люди, які ховалися в укриттях під час авіаударів, загинули заживо. Підвали багатоповерхівок стали пасткою.
Він зазначив, що раніше рятувальники не могли їх звідти витягнути, а російським окупантам було однаково, адже вони того й хотіли, щоб всі померли.
"Чекаємо страшних новин. За 2-3 дні тіла загиблих обіцяють дістати", - написав журналіст.
І таке ще скажу - Бородянка це гірше ніж Буча. Це справжня жесть, яку ми ще просто не усвідомили. Намагався знайти хоч один уцілілий будинок і не зміг. Їх немає. А всюди були люди, бо як такої евакуації з Бородянки не було. Страшна трагедія…
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