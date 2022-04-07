В місті Бородянка під Києвом рятувальники ДСНС почали розбирати завали розбомблених будинків. Про це у соцмережі повідомив журналіст Роман Бочкала.

За даними журналіста, рятувальники дають невтішні прогнози щодо вцілілих.

Це братські могили. Люди, які ховалися в укриттях під час авіаударів, загинули заживо. Підвали багатоповерхівок стали пасткою.

Він зазначив, що раніше рятувальники не могли їх звідти витягнути, а російським окупантам було однаково, адже вони того й хотіли, щоб всі померли.

"Чекаємо страшних новин. За 2-3 дні тіла загиблих обіцяють дістати", - написав журналіст.