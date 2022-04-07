"Росія навмисно підриває продовольчу безпеку світу" - Шмигаль [ Редагувати ]
Росія навмисне знищує в Україні елеватори, де зберігається зерно. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що таким чином Москва намагається підірвати продовольчу безпеку всього світу. Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю BBC.
Я абсолютно переконаний, якщо війна і вплив росіян триватимуть - вони блокуватимуть порти Чорного моря та інші можливості експортувати й постачати продукти.
За його словами, потім настане час збирати врожай, і невідомо, як розвиватимуться події протягом цього періоду.
Озимі можна починати збирати вже у червні. Ми бачимо, як методично вони почали знищувати елеватори і зерносховища. Це чітка тенденція до зривання посівної, це зривання виконання наших експортних контрактів.
За його словами, зерносховища не несуть загрози російській федерації, там не зберігається військова техніка.
Ідеться дійсно про продовольчу безпеку і нашої держави, і всього світу. Нашій державі вистачає запасів і продовольства, яке у нас є. Це чітка тенденція до нанесення уражень тим країнам, які очікують цього зерна.
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