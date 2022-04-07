Росія навмисне знищує в Україні елеватори, де зберігається зерно. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що таким чином Москва намагається підірвати продовольчу безпеку всього світу. Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю BBC.

Я абсолютно переконаний, якщо війна і вплив росіян триватимуть - вони блокуватимуть порти Чорного моря та інші можливості експортувати й постачати продукти.

За його словами, потім настане час збирати врожай, і невідомо, як розвиватимуться події протягом цього періоду.

Озимі можна починати збирати вже у червні. Ми бачимо, як методично вони почали знищувати елеватори і зерносховища. Це чітка тенденція до зривання посівної, це зривання виконання наших експортних контрактів.

За його словами, зерносховища не несуть загрози російській федерації, там не зберігається військова техніка.