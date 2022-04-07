"Забули шкарпетки і квашені огірки": окупанти увірвалися на дачу Олега Скрипки під Києвом [ Редагувати ]
Український співак Олег Скрипка вирішив відвідати свою дачу в селі неподалік Бучі, де точились активні бойові дії. Приїхавши на місце, артист побачив, що його будинок пограбували російські солдати.
"Орки - мародери у селі Козаровичи, що біля Бучі, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", - поділився співак в Instagram.
Як зізнався Скрипка, окупанти забрали багато чого, але найдорожче - картину відомого художника, на щастя, не взяли.
"Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було, - картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", - додав співак.
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