Український співак Олег Скрипка вирішив відвідати свою дачу в селі неподалік Бучі, де точились активні бойові дії. Приїхавши на місце, артист побачив, що його будинок пограбували російські солдати.

"Орки - мародери у селі Козаровичи, що біля Бучі, вломились і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко тікали, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", - поділився співак в Instagram.

Як зізнався Скрипка, окупанти забрали багато чого, але найдорожче - картину відомого художника, на щастя, не взяли.

"Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було, - картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", - додав співак.