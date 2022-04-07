росія, яка розв'язала цинічну війну в Україні, з кожним днем втрачає величезну кількість не лише людей та техніки, а й грошей. За 43 дні війни агресор втратив $12,19 млрд.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Йдеться лише про прямі військові втрати. Загалом же, країна зазнає ще збитків. Тільки за дні перші тижні вторгнення росії в Україну економіка агресора зазнала найгіршого падіння 90-х.

Військові експерти в один голос пророкують країні-агресору критичні проблеми з фінансуванням війни з Україною вже найближчим часом.

Згідно з дослідженням Finding ways to Sapport Ukraine & End War in Europe, представленого Центром економічного відновлення, консалтинговою компанією CIVITTA та Аналітичним центром EasyBusiness ще 28 лютого, прямі військові втрати рф на день становлять $1,7 млрд.