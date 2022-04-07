У Зеленського озвучили втрати рф від початку війни [ Редагувати ]
Джерело: Pixabay
росія, яка розв'язала цинічну війну в Україні, з кожним днем втрачає величезну кількість не лише людей та техніки, а й грошей. За 43 дні війни агресор втратив $12,19 млрд.
Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Йдеться лише про прямі військові втрати. Загалом же, країна зазнає ще збитків. Тільки за дні перші тижні вторгнення росії в Україну економіка агресора зазнала найгіршого падіння 90-х.
Військові експерти в один голос пророкують країні-агресору критичні проблеми з фінансуванням війни з Україною вже найближчим часом.
Згідно з дослідженням Finding ways to Sapport Ukraine & End War in Europe, представленого Центром економічного відновлення, консалтинговою компанією CIVITTA та Аналітичним центром EasyBusiness ще 28 лютого, прямі військові втрати рф на день становлять $1,7 млрд.
по темі
Президент Володимир Зеленський з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовився від притулку за кордоном та продовжує працювати в Києві
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак схвально відреагував на запровадження Сполученими Штатами нових обмежень щодо рф за ведення війни в Україні
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак після наради у президента Зеленского анонсував росіянам нові "неприємності" від української армії. У своєму Telegram Єрмак зробив наступний допис і додав фото із командувачем ЗСУ Валерієм Залужним
Прискорити економічний крах російської федерації в швидкій перспективі може лише ембарго на імпорт нафти
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что планы россии быстро захватить нашу страну провалились, при этом Кремль все равно будет пытаться продолжать наступление