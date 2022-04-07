Розвідка опублікувала дані окупантів, які влаштували геноцид під Києвом [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список військових рф, які чинили звірства у захоплених містах Київської області.
Інформацією поділилися на офіційній сторінці відомства.
У розвідці виявили списки військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (в/ч 6912), що дислокується в Хабаровську. У списку представлені імена російських окупантів та телефони їх командирів, а також розташування колон.
У ГУР також нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності.
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