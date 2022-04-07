Міський голова Балаклії Харківської області Іван Столбовий покинув територію громади. Він разом з родиною втік до Росії.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов виданню "Факт".

"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю покинув це місто і поїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе і жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного жителя населеного пункту", - заявив Синєгубов.