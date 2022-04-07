Мер Балаклії з родиною втік до росії - Харківська ОВА [ Редагувати ]
Міський голова Балаклії Харківської області Іван Столбовий покинув територію громади. Він разом з родиною втік до Росії.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов виданню "Факт".
"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім'єю покинув це місто і поїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе і жорстке покарання за свої дії, за зраду України і кожного жителя населеного пункту", - заявив Синєгубов.
по темі
За словами Терехова, інформація щодо евакуації стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів областей. Військові очікують загострення ситуації з боку окупантів
В ніч на 6 квітня по Харкову було завдано майже 30 ворожих ударів
Українські захисники у Харкові готові до розгортання будь-яких сценаріїв і тримають позиції. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону
Російські війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник
В суботу, 2 квітня, декілька російських ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького в Харкові