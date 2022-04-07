У росії YouTube на вимогу влади заблокував відео з піснею Марка Бернеса "Хотят ли русские войны" [ Редагувати ]
Відеохостинг YouTube заблокував у росії найпопулярніший ролик із піснею радянського актора та співака Марка Бернеса "Хотят ли русские войны".
Йдеться про відео, яке було опубліковане у грудні 2011 року на каналі Ivan Dragо. За цей час ролик набрав понад 400 тис. переглядів і став найпопулярнішим серед версій цієї пісні у виконанні Бернеса.
При спробі перегляду ролика в російському сегменті YouTube з'являється повідомлення: "Відео недоступне. Цей контент заблокований у домені вашої країни на вимогу державних органів". Причини цієї вимоги невідомі.
Інші ролики з піснею, у тому числі у виконанні Бернеса, як і раніше, доступні на YouTube.
У Роскомнагляді заявили, що вимагали від адміністрації відеохостингу заблокувати не сам ролик, а лише один з коментарів під ним, що містить "екстремістський матеріал".
"Хотят ли русские войны" - популярна радянська пісня, присвячена Другій світовій війні. Музику до неї написав композитор Едуард Колмановський, а слова поет Євген Євтушенко. Марк Бернес був її першим виконавцем.
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