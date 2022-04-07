У Харкові після обстрілу палає торговельний центр [ Редагувати ]
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У Харкові внаслідок обстрілу російськими окупантами спалахнула пожежа в одному з торгових центрів у районі Салтівки. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.
Вогонь охопив площу понад 2500 кв. м. О 17:20 рятувальникам вдалося зупинити розповсюдження вогню.
За попередньою інформацією, жертв немає, оскільки торговельний центр не працював.
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