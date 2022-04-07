Російські війська завдали авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Ворог наніс авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз.

Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди. Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації.