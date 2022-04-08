Українська громада в Лондоні провела "акцію турботи" під посольством росії та принесли різну електронну техніку, сковорідки, взуття та одяг, "побачивши наскільки російський народ потребує предметів першої необхідності".

Українці вирішили продемонструвати свою "добродушність" на тлі того, що російські військові масово мародерять у будинках України.

"Якщо життя українця оцінюється у сковорідку, то одразу б сказали, ну", - повідомив один з учасників протесту Антон Травкін у Facebook.

За його словами, насамперед "пошанували" російського посла у Великій Британії Олександра Яковенка та відправили йому сковорідку, а також супровідний лист і фото української дитини.