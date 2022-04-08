У Бучі почалася ексгумація тіл з братської могили [ Редагувати ]
У п'ятницю, 8 квітня, в місті Буча Київської області розпочалася процедура ексгумації тіл загиблих із братської могили. Про це повідомляє "Суспільне".
У Бучі розпочали ексгумацію тіл із братської могили біля церкви Андрія Первозванного та всіх святих, щоб ідентифікувати людей та встановити обставини смерті.
Фахівці хочуть ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.
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