У п'ятницю вранці, 8 квітня, були опубліковані дані щодо 12-ти автомобілів, які, ймовірно, були вкрадені в Україні та вивезені до білорусі солдатами-мародерами росіїї. Про це повідомляє Telegram-канал.

Повідомляємо, що ця інформація вже підтверджується не лише візуальними спостереженнями. З нами зв'язався власник Mitsubishi Pajero чорного кольору з білим капотом та підтвердив, що це його машина. За словами людини, автомобіль викрали з Київської області ще 29 березня.

Востаннє машину бачили у Речиці 6 квітня. На той момент у автомобіля вже були відідрані українські номери, нанесені численні символи "V" червоною фарбою та розбите праве переднє крило.