Знайдено власника одного з авто, викраденого окупантами з України [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 8 квітня, були опубліковані дані щодо 12-ти автомобілів, які, ймовірно, були вкрадені в Україні та вивезені до білорусі солдатами-мародерами росіїї. Про це повідомляє Telegram-канал.
Повідомляємо, що ця інформація вже підтверджується не лише візуальними спостереженнями. З нами зв'язався власник Mitsubishi Pajero чорного кольору з білим капотом та підтвердив, що це його машина. За словами людини, автомобіль викрали з Київської області ще 29 березня.
Востаннє машину бачили у Речиці 6 квітня. На той момент у автомобіля вже були відідрані українські номери, нанесені численні символи "V" червоною фарбою та розбите праве переднє крило.
У зв'язку з цим, ми просимо білорусів повідомляти нам @HajunBYbot про цивільні автомобілі без номерів з розпізнавальними знаками "V", які ви бачите на території білорусі. Ми заявляємо, що багато таких машин – вкрадені у громадян України. Також просимо поширити в українських каналах та чатах інформацію про цивільні авто, які ми фіксуємо та припускаємо, що вони вкрадені з України.
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