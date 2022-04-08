Знаменита "дівчинка у червоному пальті" 32-річна Олівія Дабровскі зі "Списку Шиндлера" займається координацією волонтерів і допомагає українцям, які тікають від війни, на кордоні з Польщею.

Про це Дабровскі розповіла в Instagram та опублікувала фотографію, де вона на кордоні одягнена у яскраво-жовтий світловідбиваючий жилет з написом "волонтер".

"Тільки тому, що я мовчала, не подумайте ні на секунду, що я нічого не робила – весь цей час ми разом з мамою активно допомагали біженцям фізично чи онлайн", – написала акторка.

Як розповіла Олівія в одному із прямих ефірів на своїй сторінці у соцмережі, їй вже вдалося допомогти десяткам біженців, зокрема із пошуком житла та транспортом, яким людей доправляють до різних міст Польщі.

Також Дабровскі збирає кошти для допомоги українцям, які змушені були покинути рідну країну через війну.

Зі слів акторки, їй довелося тимчасово призупинити свій бізнес у сфері копірайтингу, поки вона допомагає на українсько-польському кордоні.

"Я нічого не чекаю, і ніхто з нашої групи волонтерів не хоче чути "спасибі", ми просто робимо свою роботу. Я зроблю все, що зможу, я ніколи не забуду ці обличчя та очі. До цього не можна підготуватися, можна тільки уявити", – наголосила Дабровскі.