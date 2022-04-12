Зеленський підписав закон про гарантії депозитів на час війни [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про 100% гарантії держави на депозити населення у банках під час війни. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань ФГВФО перед Міністерством фінансів України, а також підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн (зараз 200 тис. грн - ред.).
Запроваджується 100% гарантія повернення вкладів у разі прийняття рішення про виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Крім того, закон передбачає, що "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
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