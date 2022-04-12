Повернення до нормальних відносин з Росією неможливе, поки володимир путін перебуває при владі. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Польщі. Він також фактично звинуватив російських військових та політичне керівництво у злочинах у ході вторгнення до України.

На мою думку, ясно одне. За путіна не може бути жодного повернення до нормальних відносин з Росією.

Він додав, що Німеччина "стоятиме пліч-о-пліч у солідарності з Україною" і продовжить приймати українських біженців.

Ця війна вимагатиме ще протягом довгого часу нашу підтримку, нашу здатність до оборони, нашу готовність нести ношу.

На брифінгу у Польщі Франк-Вальтер Штайнмаєр також заявив про необхідність розслідувати російські воєнні злочини в Україні.

Злочинці і ті, хто ніс політичну відповідальність, повинні бути притягнуті до відповіді.

Раніше стало відомо, що Франк-Вальтер Штайнмайєр хотів відвідати Київ, але там визнали його присутність небажаною.