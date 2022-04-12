Зеленський відмовився прийняти у Києві президента Німеччини Штайнмайєра [ Редагувати ]
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на брифінгу у Варшаві підтвердив, що хотів поїхати до Києва разом із колегами з Польщі, Литви, Латвії та Естонії, однак йому відмовили, оскільки вважають його присутність небажаною.
Польський президент Анджей Дуда кілька днів тому запропонував, щоб ми разом із президентами Естонії, Латвії та Литви здійснили поїздку до Києва, щоб подати там сильний сигнал спільної європейської солідарності з Україною. Я був готовий до цього, але... я маю взяти до відома, що в Києві це було небажано.
Раніше про відмову прийняти президента Німеччини у Києві повідомив німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела в уряді України.
Нагадаємо, раніше Штайнмаєр публічно назвав помилкою багаторічну підтримку російського газогону "Північний потік-2".
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