В Одесі затримали екс-чоловіка Натілії Поклонської (фото) [ Редагувати ]
Працівники Державного бюро розслідувань затримали в Одесі керівника фракції партії "ОПЗЖ" Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Колаборант є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.
Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи За життя". Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.
Напередодні військового вторгнення рф колаборант на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади. Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.
Нагадаємо, СБУ затримала Віктора Медведчука - голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
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росія намагалася використати криміналітет, щоб розхитати ситуацію на Одещині. Колаборанти підтримували зв'язок з представниками росії, доповідали їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували та залякували місцеве населення
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