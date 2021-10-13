В среду, 13 октября, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил о том, что МИД Украины уже работает над задержанием разыскиваемой за госизмену Натальи Поклонской, которую президент России назначил послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке.

При этом Николенко отметил, что украинский МИД уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

В течение февраля-марта 2014 года, находясь в Крыму, Поклонская способствовала анексии полуострова. Она также фигурирует еще в нескольких делах, в том числе по делу "крымских террористов", по которому приговор в свое время получил режиссер Олег Сенцов.

После аннексии Поклонская получила должность "прокурора" Крыма, а затем стала депутатом Государственной думы России от партии "Единая Россия".

Ранее стало известно, что скандальное интервью экс-сотрудницы прокуратуры Крыма Натальи Поклонской с журналистом Дмитрием Гордоном, которое ранее жестко прокомментировали у Зеленского, прокуратура Автономной Республики Крым использует в уголовном производстве против нее