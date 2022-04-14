США визнають дії Росії в Україні геноцидом - Нуланд [ Редагувати ]
США, найімовірніше, визнають дії Росії в Україні геноцидом. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявила офіційний представник Держдепартаменту США Вікторія Нуланд.
За її словами, Сполучені Штати збирають докази звірств рашистів в Україні.
Я можу спрогнозувати, що ми з високою ймовірністю, зрештою, виявимо те, про що говорив президент Байден. Тому що те, що відбувається на землі, - це не випадковість.
Напередодні президент США Джо Байден назвав політику президента росії володимира путіна щодо України геноцидом, однак уточнив, що точне визначення того, що відбувається, мають давати юристи. Дії росії в Україні назвав геноцидом і експрезидент США Дональд Трамп.
Геноцидом назвав події в Україні і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Відмовився визнавати те, що відбувається геноцидом, президент Франції Еммануель Макрон.
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