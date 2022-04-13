Макрон відмовився назвати геноцидом дії росії щодо українців [ Редагувати ]
Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу France 2, повідомляє CNN.
Потрібно сьогодні бути дуже обережним з термінами, тому що йдеться про братні народи (українці й росіяни - ред.). Я хочу і надалі намагатися зупинити цей конфлікт і відновити мир. Не думаю, що ескалація риторики служить цій справі.
Водночас Макрон наголосив, що "всі дані про воєнні злочини має розслідувати правосуддя".
Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі - нашій європейській землі... Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних.
Макрон заявив, що найближчими днями планує провести нові телефонні розмови з володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
10 квітня у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Після підрахунку 100% голосів у другий тур вийшли Макрон (27,84%) і його головна суперниця - лідер ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен (23,15%). Другий тур голосування відбудеться 24 квітня.
Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден вперше назвав дії росії в Україні геноцидом.
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