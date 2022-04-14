Експрезидент США Дональд Трамп заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News, що вважає війну в Україні геноцидом.

Те, що відбувається в Україні, це геноцид.

На його думку, росія не розпочала війну в Україні під час його президентського терміну, оскільки завдяки його зусиллям у США є "найпотужніша і найбоєздатніша ядерна зброя у світі".

У березні Дональд Трамп назвав рішення володимира путіна про початок вторгнення несподіваним і заявив, що воно може призвести до третьої світової війни, бо з президентом росії "немає кому говорити".

Раніше президент США Джо Байден назвав політику президента росії володимира путіна щодо України геноцидом, однак уточнив, що точне визначення того, що відбувається, мають давати юристи.

Геноцидом назвав події в Україні і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Відмовився визнавати те, що відбувається геноцидом президент Франції Еммануель Макрон.