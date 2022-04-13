Байден назвав політику путіна в Україні "геноцидом" (відео) [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден заявив, що політика президента росії володимира путіна щодо України - це "геноцид". Однак додав, що оцінку того, що відбувається, мають давати юристи.
Так, я назвав це геноцидом, оскільки стає все ясніше, що путін просто намагається знищити навіть саму ідею того, щоб мати можливість бути українцем. Ми дамо можливість юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи це відповідає даному терміну, але мені певним чином здається саме так.
Байден зробив заяв щодо геноциду в Україні під час виступу перед публікою в штаті Айова, куди він прибув на обговорення зі співробітниками адміністрації ситуації через зростання цін. Американський лідер звинуватив росію в тому, що саме вона винна у зростанні цін на бензин і продовольство у всьому світі.
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