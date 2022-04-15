Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що після вторгнення президента росії володимира путіна в Україну його можна прирівняти до німецького фюрера Адольфа Гітлера. Про це він сказав для NYT.

На його думку, російського лідера необхідно зупинити в Україні.

Як зазначив Надь, до нападу росії на Україну для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про старі, але все ще потужні зенітні системи радянського виробництва.

Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні і більше 330 000 українців приїхали в нашу країну. Зараз парадигма зовсім інша.

За його словами, Путін вже "дорівнює Гітлеру" і повинен бути зупинений в Україні, перш ніж він зможе просунутися далі на захід.