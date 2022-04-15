Міністр оборони Словаччини прирівняв путіна до Гітлера [ Редагувати ]
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь вважає, що після вторгнення президента росії володимира путіна в Україну його можна прирівняти до німецького фюрера Адольфа Гітлера. Про це він сказав для NYT.
На його думку, російського лідера необхідно зупинити в Україні.
Як зазначив Надь, до нападу росії на Україну для його країни було немислимо відправити через східний кордон велику кількість навіть найпростішої зброї, не кажучи вже про старі, але все ще потужні зенітні системи радянського виробництва.
Але це нова світова реальність. Ми прифронтова держава. У нас війна на кордоні і більше 330 000 українців приїхали в нашу країну. Зараз парадигма зовсім інша.
За його словами, Путін вже "дорівнює Гітлеру" і повинен бути зупинений в Україні, перш ніж він зможе просунутися далі на захід.
Україна буквально бореться за наше майбутнє.
по темі
У п'ятницю, 8 квітня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про три явища, які останнім часом спостерігаються у російській еліті
У Міністерстві оборони США не знають, як довго триватиме війна росії проти України, але вірять, що Україна може перемогти та відстояти свій суверенітет
Путинская армия в Украине не в силах одолеть украинских военных, поэтому уничтожает мирное население и города
Полномасштабным вторжением в Украину президент рф владимир путин добился прямо противоположного тому, чего хотел, ведь действительно думал, что украинцы будут приветствовать его войска на своей земле
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України