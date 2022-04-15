Кулеба обговорив з МЗС Грузії підтримку України [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову зі грузинським колегою Ілльою Дарчіашвілі. Вони обговорили героїчну оборону України російському вторгненню.
Про це повідомляється в Twitter Кулеби.
За його словами, МЗС Грузії запевнив, що надалі підтримуватимуть Україну.
"Обговорили героїчну оборону України від російського вторгнення. Він запевнив мене у продовженні підтримки Грузією України. Вдячний йому за те, що він підтвердив, що Грузія не допускає і не допустить жодного обходу санкцій з боку Росії", - написав Кулеба.
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