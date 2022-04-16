З початку окупації померли щонайменше 800 людей

На міському цвинтарі Херсона з 28 лютого по 15 квітня з'явилося щонайменше 824 нові могили. Про це повідомляє лондонська правозахисна організація Центр інформаційної стійкості (CIR) з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Lab.

За офіційними даними Держстату, населення Херсона на початок 2022 року становило 280 тис. людей.

Нагадаємо, 3 березня до Херсона зайшла російська армія, і з того часу місто перебуває в окупації.

Окупанти готували "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки", однак місцеві депутати на екстреному засіданні облради відкинули цю ідею.