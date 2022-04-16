"Наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують партнери" - Зеленський [ Редагувати ]
Володимир Зеленський заявив про те, що дефіцит українського бюджету наразі становить сім мільярдів євро щомісяця. Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами.
Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит сім мільярдів євро. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери.
За словами Зеленського, українці повертатимуться до роботи і економічна ситуація покращуватиметься.
Також президент згадав, що на самому початку війни головним завданням влади було забезпечення міст і сіл продуктами, ліками та всім необхідним за будь-яку ціну (зокрема, на випадок, якщо вони опиняться в окупації), тому "податкова та митниця фактично не працювали".
Як розповів глава держави, наразі опрацьовуються кілька програм допомоги від МВФ, також є гранти та інша міжнародна допомога.
Я попереджав: якщо якісь гроші виділяються на наших людей, вони мають заходити до нашої країни. А вже наша країна має ці гроші переказувати тим, хто перебуває в Україні або є біженцями. Це справедливо. А збирати "під нас" гроші в світі, потім ці гроші сюди навіть не заходять. А йдуть на ті держави, які забезпечують наших громадян допомогою – це неправильно.
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