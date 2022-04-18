Президент Володимир Зеленський розповів про насильницьке вивезення російськими окупантами з Маріуполя кількох десятків тисяч жителів. Серед них були відправлені на територію рф близько 5 тисяч дітей. Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю телекомпанії CNN.

Як зазначив президент, ситуація в заблокованому військами рф Маріуполі дуже важка, і з кожним днем простіше вона не стає. Так, зараз невідомо, скільки жителів загинули в місті, що піддається постійним ворожим атакам. Українська сторона змогла провести певну евакуацію, але значна кількість маріупольців були насильно вивезені загарбниками.

Сотні тисяч вивезені завдяки нам. Кілька десятків тисяч були примусово вивезені в бік російської федерації.

Він додав, що зараз доля цих громадян невідома.

І серед них кілька тисяч дітей. Ми про це знаємо. Але що з ними сталося, як здоров'я, де вони - поки що 100%-ї інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовані з цього регіону в російську сторону.

Так, окупанти просто не дозволили їм пройти на підконтрольну Україні територію.