"Окупанти вивезли з Маріуполя до росії 5 тисяч дітей" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський розповів про насильницьке вивезення російськими окупантами з Маріуполя кількох десятків тисяч жителів. Серед них були відправлені на територію рф близько 5 тисяч дітей. Про це повідомляє глава держави в інтерв'ю телекомпанії CNN.
Як зазначив президент, ситуація в заблокованому військами рф Маріуполі дуже важка, і з кожним днем простіше вона не стає. Так, зараз невідомо, скільки жителів загинули в місті, що піддається постійним ворожим атакам. Українська сторона змогла провести певну евакуацію, але значна кількість маріупольців були насильно вивезені загарбниками.
Сотні тисяч вивезені завдяки нам. Кілька десятків тисяч були примусово вивезені в бік російської федерації.
Він додав, що зараз доля цих громадян невідома.
І серед них кілька тисяч дітей. Ми про це знаємо. Але що з ними сталося, як здоров'я, де вони - поки що 100%-ї інформації про це немає... Ми чули про те, що 5 тисяч дітей депортовані з цього регіону в російську сторону.
Так, окупанти просто не дозволили їм пройти на підконтрольну Україні територію.
Тому ми не знаємо, що з цими дітьми. Це питання дуже складне і важке. Є багато інформації, яку ми повинні перевіряти...
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