Колишні улюбленці українських жінок, Басков та інші російські зірки відкрито підтримують режим путіна. А разом із ним чимало артистів українського походження - Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Йолка, MARUV.

Про російський шоу-бізнес днями виразив свою думку й Андрій Данилко. За словами артиста, він щасливий, що не має там друзів і ніколи не входив у їхні тусовки, хоча й відчував інтерес до своєї персони.

Після того, як росія вдерлась на територію України, Данилко розповів, хто підтримує нашу країну.

"Я особливо не чекав якихось дзвінків. Що вони скажуть? Кіркоров перебуває у ситуації розгубленості, знаючи його. Краще нехай мовчить, ніж як Басков. У мене є фінансова подушка, і я можу сказати "Russia goodbye", а вони так не можуть. Тому що так, як вони живуть, це чималі гроші, щодня свято створювати", - прокоментував він.

Однак зателефонувала Андрію Лайма Вайкуле. Латвійка зв'язалася зі співаком у перші дні вторгнення.

"Я відчував переляк, якусь турботу. Вона каже: "Андрюша, приїзди, якщо потрібна якась допомога". - пригадав Данилко.

Також йому телефонувала Ніно Катамадзе.