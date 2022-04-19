У Миколаєві ворожі снаряди влучили у склад та житловий будинок [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 19 квітня обстріляв Миколаїв з артилерії. Ворожі снаряди влучили в склад та житловий будинок, в результаті чого виникли пожежі.
Про це повідомляє управління ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що загоряння виникло у складському приміщенні магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе та будинку.
Вогонь поширився на 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили декілька бригад рятувальників, а також співробітників "Миколаївобленерго", "Миколаївгаз" та екіпаж патрульної поліції.
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