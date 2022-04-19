В Іспанії продають лише 5 літрів соняшникової олії в одні руки, у Бельгії - 2 пляшки. Товар обмежений через зупинку українського експорту. Російська орда заблокувала наші порти, а через залізницю довоєнні обсяги постачання охопити неможливо. Більше - дивіться далі.

Хав'єр - власник кав'ярні в іспанському Мадриді. Сюди, як і до тисячі європейських закладів, теж дібралися російські лапи. Через війну в Україні, значно подорожчало продовольство, зокрема основні інгредієнти для випічки.

Хав'єр Альварес, власник кав'ярні в Мадриді:

Війна в Україні торкнулася і нас. Рік тому ми купували олію по 80 центів за літр, а зараз - 2,60 євро за літр, ціна зросла більш ніж на 300 відсотків. Війна стала тією краплею, що перебила спину верблюда. Все подорожчало: борошно, олія. А це означає, що бізнес більше не прибутковий.

Україна - лідер із експорту олії. Частка нашого продукту в світі останні 2 роки складала 47%, попередні 3 роки - понад 51 відсоток. Найбільше продавали Європі.

За час війни росіяни заблокували всі українські порти. А саме з Чорного моря ми постачали зерно та соняшникову олію світу. За 2021 рік аграрії виручили понад 16 мільярдів доларів від таких поставок.

Антуан де Гаске, генеральний директор брокерської компанії на ринку олій:

Уся логістика та всі канали збуту соняшнику в Україні - зруйновані. Порти практично знищені чи заміновані. Ба більше, жодна страхова компанія не хоче страхувати кораблі в Чорному морі через ситуацію в Україні.

Залишилася лише залізниця, а це 20 тис тонн на добу, які можна експортувати. За оцінками компанії Barva Invest, в українських сховищах на продаж є близько 25 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи. Якщо припустити, що ці обсяги вціліли, то потягами їх можна вивезти за три роки. Водночас, аби довго зберігати соняшник, потрібні спеціальні умови. І навіть за найкращих обставин - не більше, ніж пів року.

Антоніу Гутерріш, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй:

Вплив війни є глобальним і системним. Близько 1,7 мільярдам людей - третина з яких вже живуть у бідності - загрожують збої у продовольчій, енергетичній та фінансовій системах. Це спричинить зростання бідності та голоду. Більше половини імпорту пшениці, 36 країн розраховують на росію та Україну, зокрема деякі з найбідніших і найуразливіших країн світу. Ціни й до того були високими, а війна значно погіршила і так погану ситуацію.

Проблеми з експортом вже спричинили появу обмежень у магазинах союзу. Так, іспанські супермаркети почали нормувати продаж соняшникової олії: не більше 5 л на 1 людину за день. У Бельгії мережа супермаркетів Lidl продає лише 2 пляшки олії в одні руки. Здавалося б, соняшникову олію можна замінити на іншу, однак …

Якоб Морено, власник пекарні в Іспанії:

Ми провели тестування майже всього, що є на ринку. В Іспанії найбільше оливкової олії. Вона дійсно корисна для багатьох речей, але не підходить для смаження кондитерських і хлібобулочних виробів через смак. Він кислий і агресивний, часто псує продукт.

Частина українських земель під тимчасовою окупацією ворога, поля, куди ступали росіяни - заміновані. За даними, компанії Латифундіст, це понад 30 відсотків посівних площ. Та в областях, де немає активних бойових дій, наші аграрії уже активно працюють на полях. Під соняшник планують виділити 5 мільйонів га землі, що на 22,5% менше, ніж минулого року.

Та все ж олія буде, принаймні в Україні точно. А от для світу - відкрите питання. Аби не спричинити ще більший дефіцит олії, зерна та кукурудзи, потрібно зупинити російську орду. А для цього в міжнародної спільноти достатньо ресурсів.