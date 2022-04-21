У боях за Авдіївку українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої "ДНР". Мова йде про командира другої роти батальйону "Спарта" на прізвисько "Водяний"

Про це повідомляється в Telegram-каналі Збройних сил України.

У боях за Авдіївку було вбито командира другої роти батальйону "Спарта" Сергія Аграновича, відомого під позивним "Водяний".