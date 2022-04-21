ЗСУ ліквідували одного з ватажків батальйону бойовиків "Спарта" [ Редагувати ]
У боях за Авдіївку українські військові ліквідували одного з ватажків бойовиків так званої "ДНР". Мова йде про командира другої роти батальйону "Спарта" на прізвисько "Водяний"
Про це повідомляється в Telegram-каналі Збройних сил України.
У боях за Авдіївку було вбито командира другої роти батальйону "Спарта" Сергія Аграновича, відомого під позивним "Водяний".
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