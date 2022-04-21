Російських та білоруських спортсменів не допустять до тенісного турніру Вімблдон. Їм заборонили участь через вторгнення в Україну. Це дуже болючий удар по тенісистах, бо загальмує їхній світовий рейтинг.

Чому це рішення - перемога України на спортивному фронті і на яких іще фронтах українці боряться з російським впливом - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Вімблдон - це головний тенісний турнір світу на траві. Він вважається унікальною подією, а отже й участь у ньому - для спортсменів важко переоцінити. Але цього року росіянам та білорусам Вімблдон не світить. Їх забанили через вторгнення РФ до України. Відомо, що це рішення Всеанглійський клуб тенісу на траві ухвалив після консультацій із британським урядом. І це боляче вдарить по найуспішніших російських та білоруських спортсменах. Бо позбавить їх не лише щедрих призових виплат, але й просування у світовому рейтингу.

По суті, це означає, що другій ракетці світу Данилу Мєдвєдєву - не бачити тенісної першості. До речі, він досі не засудив вторгнення своєї держави до України. Лише обережно висловився, що виступає за мир. Бойкот також стосується білоруски Арини Сабалєнка, вона на четвертій позиції у жіночому світовому рейтингу, росіян Андрія Рубльова, який займає восьме місце та Анастасії Павлюченкової, вона на 15 позиції.

Юрій Сосновський, прес-аташе федерації тенісу України:

Наші тенісисти здебільшого втратили можливість повноцінного тренування, готування до будь-яких змагань, деякі не можуть просто потрапити на ці змагання, це з людської точки зору несправедливо. Такі самі втрати мають понести країни, які виступили в ролі агресорів. Якщо спортсмени зберігають громадянство країни агресора, якщо вони підтримують її дії, або якщо вони щонайменше не засуджують відрито ці дії, так само вони мають нести відповідальність.

Поки що Вімблдон - єдиний із чотирьох турнірів серії Великого шлему, який бойкотує росіян та білорусів. Але якщо його приклад наслідують інші - французький Ролан Гарос, австралійський та американський чемпіонати - це означатиме кінець професійних кар'єр спортсменів. Бо залишатися в світовому рейтингу буде неможливо. І поки український спортивний світ святкує маленьку перемогу, боротьба на культурному фронті триває.

Зокрема, наша кіноіндустрія бореться за бойкот Росії на міжнародних фестивалях, насамперед Каннському. Бо попри війну, в Каннах збираються показати фільм російського режисера Серєбрєнікова, який не зважаючи на судимість в Росії, міг виїжджати за кордон, а з початком війни дуже вчасно опинився на Заході і взяв на себе роль дисидента.

Богдан Жук, програмер Київського міжнародного фестивалю "Молодість":

Як захід це бачить, що важливо показувати ці голоси незгоди, якихось там режисерів, які знімають якесь протестне кіно, начебто, хоча навіть багато з тих фільмів, які начебто критикують суспільство або владу, насправді дуже грають на руку Росії, бо вони показують на скільки грізна, страшна є Росія, що не треба її зачіпати, не треба бавитися, бо будуть величезні наслідки, вони підтримують міф другої армії світу, цієї страшної загрози, ядерної в тому числі, і це працює на залякування.

Українці вимагають у Заходу ізолювати Москву в культурному плані, принаймні допоки війська орди знаходяться на нашій території. Бо фестиваль з одного боку засуджує жорстокість та репресії, але з другого - приймає країну, солдати якої вбивають і катують мирних людей.