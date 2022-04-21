Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук розповіла про сьогоднішню спробу евакуації з Маріуполя. Вона заявила, що з боку окупантів все відбувається дуже складно.

Про це повідомляєВерещук.

"По Маріуполю немає чим порадувати. Дуже все туго іде. З боку росіян все відбувається дуже складно, хаотично, повільно та, звісно ж, нечесно", - написала вона.

Вона зазначила, що дає надію лише той факт, що вчора люди вперше поїхали з Маріуполя до Запоріжжя.

"Просимо вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуації. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити. Дорогі маріупольці, знайте: поки в нас будуть хоч якісь можливості, ми не полишимо спроб витягнути вас звідти! Тримайтеся!", - додала Верещук.

Зазначимо, що у Маріупольській міській раді повідомили, що сигнал українського радіо на частоті АМ 873 кГц (не FM) допоможе місцевим жителям дізнатися про евакуацію.

"Якщо з'являється зв'язок, то нестабільний. На рахунку кожна хвилина. Важливо використати її з користю. Передайте рідним, де вони можуть знайти інформацію для порятунку. Спіймати можна через автомагнітолу. Саме так можливо дізнатися про евакуацію з Маріуполя до Запоріжжя", - повідомили в міськраді.