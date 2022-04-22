Війна в Україні: що відбувається на фронтах 22 квітня [ Редагувати ]
На Слобожанському напрямку російські війська продовжують частково блокувати Харків, здійснюють вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 6:00 22 квітня.
- На Ізюмському напрямку противник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти БТГр. Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.
- На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти впродовж доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та намагається наступати в районі Рубіжного.
- Тривають оборонні бої з противником у напрямку населених пунктів Новтошківське та Попасна.
- Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі Мар’їнки.
- Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.
- 20 квітня у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених окупантів (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.
- За наявною інформацією, особовий склад 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного ВО не отримав так звані "бойові" кошти за березень, що викликало обурення військових.
- З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії у тимчасово окупованому Криму з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений.
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