Австралія у відповідь на російську агресію проти України внесла до санкційних списків 147 росіян. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії.

Під санкції потрапили дочки президента росії володимира путіна Марія Воронцова та Катерина Тихонова, а також дочка глави МЗС росії Сергія Лаврова Катерина Вінокурова.

Їм заборонять в'їзд до Австралії, заморозять активи та заборонять укладати будь-які фінансові угоди в країні.

Раніше Австралія вже внесла до санкційного списку володимира путіна, главу МЗС Сергія Лаврова й інших російських політиків і бізнесменів. Також країна наклала обмеження на низку російських компаній та заборонила експорт предметів розкоші, глинозему та алюмінієвих руд до Росії. Санкції запроваджують у відповідь на військову операцію Росії в Україні.

Нагадаємо, що Велика Британія посилила санкції проти росії.