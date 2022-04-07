У міністерстві закордонних справ Австралії повідомили, що продовжують санкційну політику проти росії. У новий перелік потрапили 67 росіян. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.



"Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента росії володимира путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії", - повідомила глава МЗС Австралії.



Під санкції потрапили російський генерал-полковник Михайло Мізінцев і віце-прем'єр-міністр Дмитро Григоренко, сказала Пейн.

Раніше повідомлялось, що Австралія надасть Україні бронетранспортери Bushmaster.