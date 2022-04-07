Австралія вводить нові санкції проти оточення путіна [ Редагувати ]
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У міністерстві закордонних справ Австралії повідомили, що продовжують санкційну політику проти росії. У новий перелік потрапили 67 росіян. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріз Пейн. Вона зараз перебуває у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО.
"Я оголошую про санкції проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента росії володимира путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії", - повідомила глава МЗС Австралії.
Під санкції потрапили російський генерал-полковник Михайло Мізінцев і віце-прем'єр-міністр Дмитро Григоренко, сказала Пейн.
Раніше повідомлялось, що Австралія надасть Україні бронетранспортери Bushmaster.
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