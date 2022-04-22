Війна в Україні може тривати як мінімум кілька місяців. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у статті для The Wall Street Jornal.

Такий сценарій можливий, якщо Україна отримуватиме військову допомогу, а на російські нафту та газ накладуть ембарго. У своїй оцінці Резніков виходить саме з перспективи воєнного завершення війни та перемоги України.

Глава Міноборони України пише, що українській армії потрібне важке озброєння, щоб повернути собі контроль над територіями, які захопили російські військові.

Якщо ви дасте нам цю зброю, ви покажете світові, що не боїтеся протистояти злу.

Резніков додав, що Україні також потрібне глобальне ембарго на російські газ та нафту, санкції проти банківської системи та торгівлі. Інакше конфлікт триватиме. Він також вважає, що бойові дії можуть перекинутися на інші країни, оскільки володимир путін не зупиниться в Україні.

Нагадаємо, що 21 квітня президент США Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України вартістю $800 млн. Вона отримає 72 гаубиці калібру 155 мм і стільки ж тягачів для їх буксирування, 144 тис. артилерійських снарядів, 121 тактичний безпілотник Phoenix Ghost, а також польове обладнання та запчастини.