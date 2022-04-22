путін заздалегідь планував вбивати та катувати українців - Венедіктова [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент росії путін заздалегідь планував вбивства, ґвалтування та страти серед українців, які відмовляються капітулювати. Це його стратегія війни.
За словами головного прокурора України Ірини Венедіктової, сьогодні її команда працює майже з 8 тисячами справ щодо військових злочинів по усій території нашої країни. Також вона відзначила, що окупанти часто вдавалися до вбивства цивільних через те, що їм це просто подобалось.
Лише в Київській області її команда має інформацію щодо більше ніж тисячі вбитих цивільних, хоча їх кількість може бути набагато більшою.
"Я думаю, що це стратегія їхнього головнокомандувача, тому що ми бачимо таку ж стратегію в інших країнах. Вони мають план А: міста мають капітулювати, якщо місто не капітулює, отже, план Б: максимально залякати це населення. Вбивати, ґвалтувати, катувати та робити інші жорстокі речі. Це - стратегія війни", - заявила Венедіктова.
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