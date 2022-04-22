Україна, аби протистояти росії, потребує ще більше озброєння. Однак, доставити його необхідно якомога швидше.

Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Найбільше Україна наразі потребує важкого озброєння. Тим часом наші партнери, замість того, аби призвичаїтися до нового ритму у світі, продовжують розтягувати процес поставок.

"Нашим партнерам дуже складно призвичаїтися до нового ритму життя. Що треба не завтра, не післязавтра, не через місяць, не після того, як проговоримо все, а потрібно сьогодні і багато. На жаль, тієї кількості і того часу, за який ця кількість має бути, не вистачає. Нам потрібно, щоб цієї кількості було трошки більше, особливо тяжкої артилерії, і вона була якомога швидше", - заявив Подоляк.