Числа та часу недостатньо - Подоляк про постачання зброї Україні [ Редагувати ]
Україна, аби протистояти росії, потребує ще більше озброєння. Однак, доставити його необхідно якомога швидше.
Про це сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Найбільше Україна наразі потребує важкого озброєння. Тим часом наші партнери, замість того, аби призвичаїтися до нового ритму у світі, продовжують розтягувати процес поставок.
"Нашим партнерам дуже складно призвичаїтися до нового ритму життя. Що треба не завтра, не післязавтра, не через місяць, не після того, як проговоримо все, а потрібно сьогодні і багато. На жаль, тієї кількості і того часу, за який ця кількість має бути, не вистачає. Нам потрібно, щоб цієї кількості було трошки більше, особливо тяжкої артилерії, і вона була якомога швидше", - заявив Подоляк.
по темі
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок за підсумками саміту глав дипломатичних відомств країн-членів ЄС анонсувала нарощування постачання озброєнь Україні
Президент росії путін заздалегідь планував вбивства, ґвалтування та страти серед українців, які відмовляються капітулювати
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що ніхто не може виключити, що путін застосує тактичну ядерну зброю у війні з Україною
За словами російського коміка, ми живемо в непростий час, є свідками та очевидцями найбільшої людської трагедії
Відповідна ініціатива дозволить перевести дискусію щодо енергетичного ембарго із обіцянок до ухвалення формального рішення