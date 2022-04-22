Ввечері в п'ятницю, 22 квітня, мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці. Він розповів про святкування Великодню в умовах війни і закликав людей дотримуватись комендантської години.

"Друзі! Важлива інформація! Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великодень, тобто із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 ранку (неділі). Богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції. Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!", - заявив Кличко.