На Харківщині ЗСУ збили ворожий гелікоптер Ка-52 (фото) [ Редагувати ]
На Харківщині українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє офіцер 93-ї бригади "Холодний Яр" на ім’я Ярослав.
Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша - збила Ка-52. Він впав.
Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали.
Оскільки вертоліт впав досить далеко від наших позицій, ближче до ворога, ми змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень літали туди дроном, аби роздивитися його згорілі уламки детальніше.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Усього було вироблено близько 170 таких машин. Ціна кожної - $15 млн.
За даними Генштабу на ранок 17 квітня окупанти втратили в Україні 146 гелікоптерів і 165 літаків.
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