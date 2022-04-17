На Харківщині українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє офіцер 93-ї бригади "Холодний Яр" на ім’я Ярослав.

Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша - збила Ка-52. Він впав.

Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали.