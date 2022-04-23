У Баштанці, що на Миколаївщині, родина з чотирма дітьми мешкає в будинку, зруйнованому авіаударом російських військ. Люди облаштували одну кімнату для ночівлі, забили вікна плівкою, поступово відновлюють будинок.

Про це пише "Суспільне".

"Там стіну він (чоловік - ред.) полагодив. Повибивало було аж на кухню. Він теж зробив. Шафа жодна не вціліла, він там щось полагодив, але воно ледь тримається. Жах якийсь", - розповілав Ірина Могилевська.

Жінка розповідає, що шифер в будинку також знесло. Постіль та речі родини - в дірках. Діти стали неспокійними після вибухів.

"Деякі чують, що бахнуло, і біжать швиденько до хати. Деякі можуть рюмсати, плакати, кричати. Деякі взагалі не розуміють, розгублюються і стоять на місці, треба самим бігти за ними, хватати й тікати. Вночі сплять і жахаються, як сниться щось, різко так починають плакати, кричати. Неспокійні стали після цього", - каже Ірина Могилевська.